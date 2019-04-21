2019-04-21T10:46:18+03:00
Происшествия

Во Владимире на пожаре погибла женщина

Огонь вспыхнул в квартире в центре города
Ирина Мальцева
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Сообщение и пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Большая Нижегородская поступила спасателям около двух часов ночи 21 апреля. Пожарные Владимирского гарнизона были на месте через несколько минут, чтобы справиться с пламенем, потребовались усилия семнадцати человек и шесть единиц техники. Огонь охватил пятнадцать квадратных метров, из заполненной дымом квартиры пожарные вывели хозяйку квартиры. Женщину передали сотрудникам скорой помощи, ее доставили в больницу, но, к сожалению, спасти пострадавшую не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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