2019-04-21T09:39:31+03:00
Общество

В Суздале отремонтируют мост на улице Коровники

Работы обойдутся в шестьдесят миллионов рублей
Ирина Мальцева
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Капитальный ремонт моста, построенного пятьдесят лет назад, запланирован на этот год. Сейчас контракт выставлен на торги, по плану, все работы займут семь месяцев. С моста демонтируют парапеты, установят ограждения с перилами, снимут покрытие и обновят асфальт на тротуаре и проезжей части. Предполагается, что перед началом работ рядом вырубят ку3старник и выкорчевывают пни, а после капремонта проезжую часть расширят с семи до девяти метров, а также сделают семиметровые подходы к мосту. Кстати, в прошлом году в городе-музее отремонтировали другой мост – через реку Каменка на улице Ленина, но подрядчикам пришлось устранять ytljcnfnrb в течение долгого времени, в том числе восстанавливать пешеходные дорожки и поднимать покрытие, а у одного из них работы так и не приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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