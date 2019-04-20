Владимир Сипягин принял участие в субботнике

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-20T17:24:00+03:00

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20 апреля по всей стране проходит всероссийский субботник “Зеленая весна”. Во Владимире сразу на несколько территорий вышли убираться члены Молодежного совета по культуре, Комитет по молодежной политике Владимирской области, волонтеры и все неравнодушные жители города. Областная администрация тоже не осталась в стороне. Команда Губернатора Владимира Сипягина вместе с жителями города приводила в порядок парк у ДДюТ.

- Здесь на каждом шагу кучи хлама, битые бутылки, шприцы… Местами пришлось пробираться сквозь непроходимые заросли. Я благодарен всем, кто пришел со мной сегодня на субботник. Субботник - дело добровольное. Хочешь иди, хочешь - нет. Но это тот день, когда мы все объединяемся ради чистоты города, заявил Владимир Сипягин.

Посмотрев на состояние парка, губернатор заявил, что там необходимо провести ряд изменений, некоторые из которых можно сделать уже сейчас, без особых вложений. Уборка - это лишь первый шаг. В планах главы региона убрать бурьян, подсыпать дорожки щебнем, поставить урны и лавочки. “Если все сделать, то сюда захотят приходить люди. Этот парк должен стать центром объединения жителей нашего любимого города” - добавил Губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU