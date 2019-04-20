2019-04-20T14:43:46+03:00
Происшествия

На железной дороге под Клязьминским мостом от удара тока погиб подросток

Его друг тоже пострадал, после чего пропал без вести
Артем Бердник
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Трагедия произошла днем 19 апреля на железной дороге рядом с Клязьминским мостом. Об этом вечером того же дня в группе ВКонтакте “Подслушано во Владимире” сообщила начальник ПДН Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте Василина Попова:

- Мальчик, на вид 12-13 лет, залез на вагон грузового поезда и получил смертельный разряд тока. Его товарищ, находившийся рядом с ним, тоже мог пострадать, но нашел в себе силы и убежал. - Скорее всего, подростки забрались на товарный поезд для того, чтобы сделать селфи. Это были не зацеперы. Ток пустили только тогда, когда состав тронулся.

Спустя сутки с момента трагедии правоохранители установили личность погибшего мальчика. Второго подростка до сих пор не нашли, по словам Василины Поповой, его откинуло с вагона, он однозначно травмирован, так как его зацепило током высокого напряжения.

Если вы знаете, где может находиться мальчик, обязательно сообщите в полицию. Дежурная часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте будет благодарна любой информации - 8-4922-49-33-92 (32-41-91), начальник ПДН Попова В.М. - 8-903-831-1751.

ИСТОЧНИК KP.RU

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