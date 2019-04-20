2019-04-20T12:13:41+03:00
Общество

Во Владимире вместо незаконных гаражей на улице Сурикова построят детский сад

Владимирцев просят освободить самовольно занятые участки
Артем Бердник
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..Фото: Администрация города Владимира
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Администрация Ленинского района сообщила, что вскоре гаражи на улице Сурикова будут ликвидированы.

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира, местных жителей предупреждают о необходимости добровольно освободить занятый земельный участок до 1 июня 2019 года. Там планируют строительство дошкольного образовательного учреждения.

В случае неисполнения данного требования демонтаж и вывоз самовольно установленных объектов произведут принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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