Во Владимире вместо незаконных гаражей на улице Сурикова построят детский сад

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-20T12:13:41+03:00

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Администрация Ленинского района сообщила, что вскоре гаражи на улице Сурикова будут ликвидированы.

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира, местных жителей предупреждают о необходимости добровольно освободить занятый земельный участок до 1 июня 2019 года. Там планируют строительство дошкольного образовательного учреждения.

В случае неисполнения данного требования демонтаж и вывоз самовольно установленных объектов произведут принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU