Во Владимире вместо незаконных гаражей на улице Сурикова построят детский сад
Владимирцев просят освободить самовольно занятые участки
.Фото: Администрация города Владимира
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Администрация Ленинского района сообщила, что вскоре гаражи на улице Сурикова будут ликвидированы.
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира, местных жителей предупреждают о необходимости добровольно освободить занятый земельный участок до 1 июня 2019 года. Там планируют строительство дошкольного образовательного учреждения.
В случае неисполнения данного требования демонтаж и вывоз самовольно установленных объектов произведут принудительно.
ИСТОЧНИК KP.RU