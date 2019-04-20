Владимирское “Торпедо” проиграло гостевой матч ивановскому “Текстильщику”

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-20T12:00:53+03:00

После этого матча черно-белые остаются на пятом месте в турнирной таблице

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19 апреля в матче 20 тура ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона владимирское “Торпедо” провело выездной матч на поле принципиального соперника - “Текстильщик” Иваново. Перед этим матчем команда из Владимира располагалась на пятом месте в турнирной таблице, в то время как их соперник все ближе и ближе подбирается к первой строчке.

“Текстильщик” забил по голу в каждом тайме, одержав уверенную победу - 2:0. Голами отметились Денис Фомин и Александр Чибиров. Победа позволила ивановскому коллективу набрать 39 очков и вплотную приблизиться к первому месту за 6 матчей до конца чемпионата. “Торпедо” же с 27 очками осталось на пятом месте.

Напомним, что в матче первого круга на владимирском стадионе командам так и не удалось забить победный мяч - встреча завершилась со счетом 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU