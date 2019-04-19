21-летний вязниковец украл у пенсионера мотоцикл

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-19T16:46:26+03:00

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16 апреля в полицию обратился 64-летний житель Вязниковского района, который сообщил о краже своего мотоцикла. Пенсионер припарковал мотоцикл у жилого дома, а когда вернулся, больше его не видел.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские «по горячим следам» задержали 21-летнего местного жителя, который во всем сознался. Парень рассказал, что выпивал с пенсионером, но до этого его не знал. Когда потерпевший оставил без внимания мотоцикл, парень откатил его на другую улицу, потом завел и уехал в свою деревню. Мотоцикл он не планировал продавать, наоборот, хотел гонять по деревне сам.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Мотоцикл вернули пенсионеру.

ИСТОЧНИК KP.RU