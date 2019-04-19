2019-04-19T16:08:33+03:00
Происшествия

В Коврове задержали двоих закладчиков

Более 80 грамм гашиша, амфетамина и мефедрона обнаружили дома у задержанных
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В конце марта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Коврове в ходе проведения спецопераций задержали 27-и и 30-летнего местных жителей. При себе у молодых людей обнаружили свертки с различными веществами.

Уже дома у подозреваемых обнаружили 48 свертков, упаковочные материалы и бытовые весы. Еще 8 свертков нашли у ковровчан в гараже. Проведенная экспертиза показала, что в пакетиках находился гашиш, амфетамин и мефедрон общей массой около 80 грамм.

По информации УМВД России по Владимирской области, задержанные планировали сбыть наркотики с помощью «тайников-закладок». В их отношении было заведено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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