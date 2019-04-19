В Коврове задержали двоих закладчиков
В конце марта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Коврове в ходе проведения спецопераций задержали 27-и и 30-летнего местных жителей. При себе у молодых людей обнаружили свертки с различными веществами.
Уже дома у подозреваемых обнаружили 48 свертков, упаковочные материалы и бытовые весы. Еще 8 свертков нашли у ковровчан в гараже. Проведенная экспертиза показала, что в пакетиках находился гашиш, амфетамин и мефедрон общей массой около 80 грамм.
По информации УМВД России по Владимирской области, задержанные планировали сбыть наркотики с помощью «тайников-закладок». В их отношении было заведено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU