Комитет по промышленной политике и импортозамещению Владимирской области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-19T15:56:08+03:00

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18 апреля должность председатель комитета по промышленной политике и импортозамещению администрации Владимирской области Руслан Рыбин сложил с себя полномочия главы ведомства. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что служебный контракт расторгнут по соглашению сторон.

Руслан Рыбин был назначен главой комитета по промышленной политике, науки и импортозамещению 9 апреля 2018 года. В комитете он работал с 2008 год, долгое время был консультантом, с 2013 года занимал пост заместителя руководителя комитета. Во Владимирскую область Руслан Рыбин перебрался после службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU