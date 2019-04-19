Комитет по промышленной политике и импортозамещению Владимирской области ушел в отставку
18 апреля должность председатель комитета по промышленной политике и импортозамещению администрации Владимирской области Руслан Рыбин сложил с себя полномочия главы ведомства. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что служебный контракт расторгнут по соглашению сторон.
Руслан Рыбин был назначен главой комитета по промышленной политике, науки и импортозамещению 9 апреля 2018 года. В комитете он работал с 2008 год, долгое время был консультантом, с 2013 года занимал пост заместителя руководителя комитета. Во Владимирскую область Руслан Рыбин перебрался после службы в рядах Вооруженных Сил РФ.
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