Теперь беременные женщины во Владимирской области смогут посещать врачей без очереди
Беременным предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи в больницах Владимирской области при наличии справки о постановке на учёт в женской консультации.
Соответствующие изменения внесены в Программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Как сообщил директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалёв, эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для беременных и дальнейшее совершенствования охраны материнства и детства.
В настоящее время на учёте в женских консультациях Владимирской области состоят около 11 тысяч женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU