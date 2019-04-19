2019-04-19T14:38:40+03:00
Общество

Теперь беременные женщины во Владимирской области смогут посещать врачей без очереди

Правда, с собой нужно иметь справку о постановке на учет в консультации
Алексей СУХОВ
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Беременным предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи в больницах Владимирской области при наличии справки о постановке на учёт в женской консультации.

Соответствующие изменения внесены в Программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Как сообщил директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалёв, эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для беременных и дальнейшее совершенствования охраны материнства и детства.

В настоящее время на учёте в женских консультациях Владимирской области состоят около 11 тысяч женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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