2019-04-19T14:08:30+03:00
Общество

Жителей Владимирской области приглашают сажать деревья

Всероссийский день посадки леса стартует 22 апреля
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области начинается серия мероприятий в рамках Всероссийского дня посадки леса. В текущем году предстоит провести лесовосстановительные работы на площади 5 тыс. га, а к 2024 году довести их объём до 7 тыс. га.

В прошлом году более 1600 владимирцев приняли участие в посадке лесов на площади 63,4 га.

Всероссийский день посадки леса во Владимирской области стартует 22 апреля в Александровском районе. Во Владимире акция намечена на 6 мая. Центральное и завершающее её мероприятие в регионе пройдёт 18 мая в Ковровском районе близ Доброграда, куда будет организована доставка добровольцев из Владимира и Коврова.

Для экологической акции уже подготовлены тысячи саженцев сосны обыкновенной и ели европейской. Каждый житель региона может принять участие в Дне посадки леса. Для этого в местном лесничестве надо уточнить информацию о времени акции, а также о том, как можно добраться до места её проведения на лесном участке.

Рекомендуется форма одежды – ветровка, резиновые сапоги, головной убор, перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
21-летний вязниковец украл у пенсионера мотоцикл
В Коврове задержали двоих закладчиков
Комитет по промышленной политике и импортозамещению Владимирской области ушел в отставку
Теперь беременные женщины во Владимирской области смогут посещать врачей без очереди
Владимирцев научат финансовой грамотности
В преддверии Пасхи для владимирцев прозвучит божественная молитва
Во Владимире завершается международный театральный форум «Театр. Территория единения»
Неработающие владимирские пенсионеры в мае получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Пьянка у фонтана закончилась для владимирца инвалидностью
Во Владимирской области горел главный мусорный полигон "Марьинка"
Мэрия Владимира выставила на торги здание "Поликлиники-Автоприбор"
Услуги посредника по доставке из США – путь к выгодным покупкам на лучших торговых площадках.
Во Владимире с моста в Яму упала цистерна с герметиком
Владимирское "Торпедо" сыграет с "Тексильщиком"