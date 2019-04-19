Жителей Владимирской области приглашают сажать деревья

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-19T14:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области начинается серия мероприятий в рамках Всероссийского дня посадки леса. В текущем году предстоит провести лесовосстановительные работы на площади 5 тыс. га, а к 2024 году довести их объём до 7 тыс. га.

В прошлом году более 1600 владимирцев приняли участие в посадке лесов на площади 63,4 га.

Всероссийский день посадки леса во Владимирской области стартует 22 апреля в Александровском районе. Во Владимире акция намечена на 6 мая. Центральное и завершающее её мероприятие в регионе пройдёт 18 мая в Ковровском районе близ Доброграда, куда будет организована доставка добровольцев из Владимира и Коврова.

Для экологической акции уже подготовлены тысячи саженцев сосны обыкновенной и ели европейской. Каждый житель региона может принять участие в Дне посадки леса. Для этого в местном лесничестве надо уточнить информацию о времени акции, а также о том, как можно добраться до места её проведения на лесном участке.

Рекомендуется форма одежды – ветровка, резиновые сапоги, головной убор, перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU