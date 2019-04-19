2019-04-19T13:58:29+03:00
Звезды

В преддверии Пасхи для владимирцев прозвучит божественная молитва

Концерт пройдет в областной филармонии
Алексей СУХОВ
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Концертом Камерного струнного оркестра под управлением Александра Сонина завершится абонемент «Светлые праздники» во Владимирской областной филармонии. Самая популярная католическая молитва «Ave Maria» авторства разных композиторов прозвучит на сцене филармонии 21 апреля.

«Аве Мария» - одна из самых совершенных мелодий, которую иначе называют «музыкой небес». Камерный струнный оркестр и ведущая концерта Яна Тарасова приглашают слушателей с помощью музыки разгадать загадку этого божественного образа.

Услышать «Аве Марию» разных времен в одном концерте удается не часто. Меломанов ждет прекрасная коллекция ярких и выразительных музыкальных и вокальных сочинений. В этот вечер прозвучат произведения Дж.Верди, Ф.Шуберта, К.Сен-Санса, А.Пьяццоллы, И.Штрауса и других композиторов. Обладательница блистательного сопрано Ольга Лопухова исполнит ангельское приветствие в разных тональностях и вариациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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