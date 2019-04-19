Во Владимире завершается международный театральный форум «Театр. Территория единения»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-19T13:54:28+03:00

Сегодня владимирцы увидят постановку по пьесе Островского "Невольницы"

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20 апреля во Владимирском театре драмы состоится торжественное закрытие I фестиваля Международного театрального фестивального Союза «Театр. Территория единения».

Фестиваль завершится показом драматической комедии в двух действиях по пьесе Александра Островского «Невольницы» в постановке Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, режиссер-постановщик Егор Раввинский.

На фестивале представлены лучшие образцы театров постсоветского пространства и Европы. Во Владимир приехали артисты из Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Германии.

За семь дней на фестивальных площадках продемонстрированы 11 спектаклей, участниками фестиваля стали более 100 человек, более 5000 зрителей посетили фестивальные мероприятия. Кроме показа спектаклей, состоялась научно-практическая конференция с участием ведущих экспертов в области театрального дела стран-участниц форума.

ИСТОЧНИК KP.RU