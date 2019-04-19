Неработающие владимирские пенсионеры в мае получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-19T13:46:31+03:00

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Раньше размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

Теперь доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.

Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам.

Прибавку к выплатам получат около 37 тыс. владимирских пенсионеров, которым назначена федеральная социальная доплата.

ИСТОЧНИК KP.RU