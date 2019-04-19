Во Владимирской области горел главный мусорный полигон "Марьинка"

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-19T12:48:39+03:00

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19 апреля около 5.30 загорелся самый большой во Владимирской области мусорный полигон "Марьинка" в Камешковском районе. Потушить пожар удалось к 10.30. На месте ЧП работали специалисты департамента природопользования администрации Владимирской области, сотрудники полигона и две бригады МЧС.

Пожар на полигоне не повлиял на его работу. Грузовики с мусором продолжили работать в штатном режиме. Пожар засыпали песком.

По данным пресс-службы администрации Владимирской области, пожаром было охвачено 300 квадратных метров полигона. Отметим, что "Марьинка" горела и в прошлом году.

Напомним, полигон "Марьинка" проходит процедуру банкротства. По новой схеме обращения с ТКО, он будет единственной свалкой в самой большой и густонаселенной зоне № 2, куда входят Владимир и Ковров.

ИСТОЧНИК KP.RU