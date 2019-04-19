Мэрия Владимира выставила на торги здание "Поликлиники-Автоприбор"
Ее отдадут в аренду под клинику
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Администрация города Владимира выставила на торги здание "Поликлиники-Автоприбор" на улице Погодина (дом 2Б). Двухэтажное здание начала 1950-ых годов постройки сдадут в аренду на пять лет по цене 5,4 миллиона рублей в год. Заявки мэрия принимает до 8 мая, торги состоятся 14 мая.
Отметим, что по условиям договора аренды мэрия отдаст здание под размещение медицинского учреждения. Назначение здания не изменится.
Напомним, прежний арендатор "Поликлиника-Автоприбор" покинула помещение из-за долгов перед мэрией за аренду здания.
ИСТОЧНИК KP.RU