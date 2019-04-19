Во Владимире с моста в Яму упала цистерна с герметиком
Водитель был пьян
.Фото: Подслушано владимирских автомобилистов
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18 апреля около 22.25 на улице Элеваторной с моста, ведущего в промзону Яма, упала автоцистерна с герметиком. Водитель не пострадал, герметик не вытек, машина не загорелась.
По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 59-летний водитель автоцистерны из Тверской области был пьян. На него составлен протокол об административном правонарушении.
Отметим, что на автоцистерне были номера города Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU