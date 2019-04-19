2019-04-19T10:41:53+03:00
Происшествия

Во Владимире с моста в Яму упала цистерна с герметиком

Водитель был пьян
Артём Черепанов
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..Фото: Подслушано владимирских автомобилистов
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18 апреля около 22.25 на улице Элеваторной с моста, ведущего в промзону Яма, упала автоцистерна с герметиком. Водитель не пострадал, герметик не вытек, машина не загорелась.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 59-летний водитель автоцистерны из Тверской области был пьян. На него составлен протокол об административном правонарушении.

Отметим, что на автоцистерне были номера города Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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