Владимирское "Торпедо" сыграет с "Тексильщиком"

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-19T10:25:41+03:00

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В пятницу в Иваново состоится матч принципиальных соперников. Владимирское "Торпедо" приедет в гости к местному "Текстильщику". В первом круге в зоне "Запад" ПФЛ команды разошлись миром со счетом 0:0.

Ивановский "Текстильщик" - один из претендентов на повышение в классе. В случае победы над "Торпедо" команда может обойти московский "Локо-Казанку". "Торпедо" находится на пятой строчке турнирной таблицы и в случае победы и неудачи соперников может претендовать на четвертое место.

Другой профессиональный клуб из Владимирской области ФК "Муром" получит три очка в копилку без боя. Команде предстояло играть со смоленским "Днепром", но во время зимней паузы соперник снялся с соревнований, и теперь "Муром" получит три очка автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU