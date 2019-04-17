2019-04-17T18:37:38+03:00
Общество

Юная артистка из Владимира стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля

«Праздник детства» состоялся с 11 по 14 апреля
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На XXVII Международный конкурс-фестиваль «Праздник детства» прибыли артисты из населенных пунктов различных регионов: Шумерля, Белокуриха, Чита, Анапа, станица Крыловская, Пятигорск, Онега, Погар, Товарково, Железногорск, Бор, Старая Русса, Екатеринбург, Нижний Тагил, Москва и Московская область, Астрахань, Великие Луки, Великий Новгород, Владимир, Иваново, Ростов-на-Дону и, конечно же, Ленинградская область и город Санкт-Петербург.

Также в конкурсе участвовали творческие делегации из СНГ: Республика Беларусь (Бобруйск, Молодечно), Республика Казахстан (Алматы).

Диплом лауреата I степени в возрастной группе 9-10 лет в номинации «Изобразительное творчество» и специальный приз «За удачные композиционные решения» завоевала Щебелева София, МБУДОДЮЦ «КЛУБ» детский клуб Ровесник кружок «Тюбик», рук. Елагина Татьяна Павловна, Первова Анастасия Вячеславовна, г. Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирские волонтеры-медики благоустроят ФАПы на селе
Владимирцев приглашают на презентацию альбома шведского музыканта
Во Владимире пройдет Всероссийская олимпиада по радиуправляемым автомоделям
Владимирская атлетка завоевала три «золота» на первенстве России
Во Владимире пройдет чемпионат по художественной гимнастике
В Меленковском районе директор не платил 59 работникам зарплату два года
Владимирские спортсменки привезли медали с первенства ЦСКА
Валерий Пузанов покидает владимирский горсовет
Владимирская гимнастка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира
Владимирцев приглашают убраться на Князь-Владимирском кладбище
Владимирцы смогут увидеть в Центре ИЗО работы современных московских художников
Пьяная ковровчанка с одного удара ножом убила сожителя
Губернатор Владимирской области высказался против создания национального парка в Селивановском районе
Экс-директор департамента дорожного хозяйства решил вернуться на работу через суд
19-летний ковровчанин получил приговор за убийство троих взрослых мужчин
Владимирская область — одна из немногих, где бюджетникам подняли зарплату по указу Путина
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
ФСБ завела уголовное дело на вязниковского бухгалтера за махинации на 1,5 миллиона рублей
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»