Юная артистка из Владимира стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля
На XXVII Международный конкурс-фестиваль «Праздник детства» прибыли артисты из населенных пунктов различных регионов: Шумерля, Белокуриха, Чита, Анапа, станица Крыловская, Пятигорск, Онега, Погар, Товарково, Железногорск, Бор, Старая Русса, Екатеринбург, Нижний Тагил, Москва и Московская область, Астрахань, Великие Луки, Великий Новгород, Владимир, Иваново, Ростов-на-Дону и, конечно же, Ленинградская область и город Санкт-Петербург.
Также в конкурсе участвовали творческие делегации из СНГ: Республика Беларусь (Бобруйск, Молодечно), Республика Казахстан (Алматы).
Диплом лауреата I степени в возрастной группе 9-10 лет в номинации «Изобразительное творчество» и специальный приз «За удачные композиционные решения» завоевала Щебелева София, МБУДОДЮЦ «КЛУБ» детский клуб Ровесник кружок «Тюбик», рук. Елагина Татьяна Павловна, Первова Анастасия Вячеславовна, г. Владимир.
ИСТОЧНИК KP.RU