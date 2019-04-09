Иваново стал ближе к Владимиру: какие новые возможности получили жители

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-09T15:54:31+03:00

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28 марта оператор Tele2 запустил сеть мобильной связи и высокоскоростного интернета в Ивановской области. Теперь владимирские абоненты компании смогут оставаться на связи в поездках в соседний регион.

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В Ивановской области оператор развернул качественное покрытие на территории областного центра и во всех районах. Сегодня услуги голосовой связи и высокоскоростного интернета доступны для 96% жителей региона. Владимирские любители путешествовать оценят, что в соседней области устойчивая связь обеспечена вдоль региональных трасс, в районе набережной Волги, Горьковского водохранилища и в традиционных местах загородного отдыха.

«Компания построила сеть всего за один год и три месяца», рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. Он отметил, что это беспрецедентно короткий срок для такого широкого покрытия. Чтобы предоставить современные услуги жителям большинства населенных пунктов, ежемесячно сотрудники устанавливали десятки современных высокопроизводительных базовых станций. И проект пока не окончен: компания продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети. «Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях Ивановской области», - подчеркнул Денис Маликов.

Денис Маликов

ИСТОЧНИК KP.RU