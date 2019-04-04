Во Владимирской области стартовала акция "Дети - детям войны"

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-04T14:30:11+03:00

Жители области смогут познакомиться с воспоминаниями и рассказами о военных годах и послевоенном времени «детей войны».

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3 апреля в Доме культуры молодёжи официально дан старт областной акции «Дети – «детям войны». Она пройдёт во всех уголках 33-го региона в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день во Владимирской области живёт не более тысячи участников военных событий и около 3,5 тысяч вдов ветеранов войны.

В рамках акции «Дети – «детям войны» жители области смогут познакомиться с воспоминаниями и рассказами о военных годах и послевоенном времени «детей войны». Один из них – Михаил Сергеевич Коншин – известный владимирский краевед, педагог, журналист и литератор.

Своё военное детство он провёл в Ленинграде. Самое страшное его воспоминание – это блокада: «Бедный я, бедный мальчик! Мне нечего покушать!». А сколько ещё было в блокадном городе таких плачущих детей? Они были очень серьёзными, не играли в обычные детские игры и походили на маленьких старичков».

Летом 1959 года семья Коншиных переехала во Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU