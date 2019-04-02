Во Владимире стартует первенство ЦФО по спортивной гимнастике
Межрегиональное первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров стартует во владимирской спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева во вторник, 2 апреля, 2019 года.
В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из 19 городов 15 субъектов ЦФО России. Торжественная церемония открытия турнира состоится в 13.00.
График соревнований:
2 апреля, 13.00 – парад открытия первенства.
3 апреля, 10.00 - 16.00 - квалификационные соревнования.
4 апреля, 10.00 - 16.00 - финальные соревнования в многоборье.
5 апреля, 9.00-13.00 - финалы в отдельных видах многоборья.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU