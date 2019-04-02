Во Владимире стартует первенство ЦФО по спортивной гимнастике

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-02T09:53:38+03:00

Он пройдет в школе имени Николая Толкачева

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Межрегиональное первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров стартует во владимирской спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева во вторник, 2 апреля, 2019 года.

В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из 19 городов 15 субъектов ЦФО России. Торжественная церемония открытия турнира состоится в 13.00.

График соревнований:

2 апреля, 13.00 – парад открытия первенства.

3 апреля, 10.00 - 16.00 - квалификационные соревнования.

4 апреля, 10.00 - 16.00 - финальные соревнования в многоборье.

5 апреля, 9.00-13.00 - финалы в отдельных видах многоборья.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU