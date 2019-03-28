2019-03-28T18:24:01+03:00
Общество

В Кремле погасят марку, выпущенную к столетию Алексея Фатьянова

Один из штемпелей будет передан на хранение в Вязниковских музей Песни ХХ века
Алексей СУХОВ
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29 марта в Кремлёвском дворце состоится концерт «Когда весна придёт», посвящённый 100-летию вязниковского поэта-песенника Алексея Фатьянова. Участие в нём примут звёзды российской эстрады, а также лучшие детские коллективы Вязниковского района – театр песни «Сюрприз» и театр танца «Империя».

Как сообщает сайт Вязники.рф, перед концертом состоится торжестьвенная церемония гашения марки, специально выпущенной Почтой России к вековому юбилею Фатьянова. Кроме марки, выпущены также конверт и почтовая открытка с портретом поэта-песенника.

На почтовой марке размером 37х50 мм изображён Фатьянов на фоне слов из песни «Соловьи». Номинал марки – 29 рублей. Тираж – 168 тысяч экземпляров.

Один из штемпелей, участвующих в церемонии гашения, будет передан на хранение в Вязниковских музей Песни ХХ века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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