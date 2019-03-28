В Кремле погасят марку, выпущенную к столетию Алексея Фатьянова
29 марта в Кремлёвском дворце состоится концерт «Когда весна придёт», посвящённый 100-летию вязниковского поэта-песенника Алексея Фатьянова. Участие в нём примут звёзды российской эстрады, а также лучшие детские коллективы Вязниковского района – театр песни «Сюрприз» и театр танца «Империя».
Как сообщает сайт Вязники.рф, перед концертом состоится торжестьвенная церемония гашения марки, специально выпущенной Почтой России к вековому юбилею Фатьянова. Кроме марки, выпущены также конверт и почтовая открытка с портретом поэта-песенника.
На почтовой марке размером 37х50 мм изображён Фатьянов на фоне слов из песни «Соловьи». Номинал марки – 29 рублей. Тираж – 168 тысяч экземпляров.
Один из штемпелей, участвующих в церемонии гашения, будет передан на хранение в Вязниковских музей Песни ХХ века.
ИСТОЧНИК KP.RU