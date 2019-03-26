2019-03-26T11:36:12+03:00
Общество

Владимирская область заняла третье место с конца в рейтинге доступности секс-услуг

А Чебоксары могут претендовать на звание российской столицы секс-туризма
Сергей МОРКОВКИН
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Издание "Сноб" составило рейтинг доступности секс-услуг в различных регионах страны. Во Владимирской области услуги ночных бабочек-индивидуалок оказались куда менее доступными, чем в соседних регионах, не говоря о нефтедобывающих северных краях.

Рейтинг составлялся по ценам на услуги проституток-индивидуалок и среднедушевым доходам населения за 2017 год (Росстат). Во Владимирской области при доходе в 23 988 рублей услуги индивидуалки стоят 2700 рублей. Хуже" дела лишь в Ингушетии, Крыму, Калмыкии, Марий Эл и Тыве.

Гораздо более доступными услуги проституток оказались в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской и Нижегородской областях. При достаточно высоких ценах (от 2,5 до 5,5 тысяч рублей) доходы жителей этих регионов заметно выше. В Ивановской области услуги проституток доступнее из-за более низких цен. Так что, Иваново остается "городом невест", секс-туризм в текстильную столицу страны по прежнему выгоден для всех жителей ЦФО.

Лидерами рейтинга с индексом 2% стали Чукотка, Магадаская область и Ненецкий автономный округ. Услуги падших женщин там стоят ниже, чем в ЦФО (1500-2000 рублей), а зарплаты варьируются от 50 до 73 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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