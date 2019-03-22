2019-03-22T20:52:39+03:00
Звезды

Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"

Ребятам расскажут также о разных куклах
Алексей СУХОВ
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25 марта детская библиотека на улице Горького (д. 69) приглашает совершить виртуальное путешествие в мир театра. Ребята с помощью красочного слайд-фильма узнают о разных театрах.

Более подробно сотрудники библиотеки расскажут о любимом всеми детьми кукольном театре. Гости мероприятия познакомятся с историей появления кукол-артистов и артистов-кукольников, с огромным многообразием кукол, среди которых - марионетки, тростевые, перчаточные и даже люди-куклы.

Ребята под руководством библиотекарей разыграют сказку «Репка», примут участие в «актерских тренингах», познакомятся с правилами поведения для зрителей спектакля, отгадают «театральные» загадки.

Начало в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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