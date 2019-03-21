Биоаналог одного из самых дорогостоящих препаратов в мире будет производиться во Владимирской области
Речь идет о препарате «Экулизумаб». Он применяется для лечения редких заболеваний – пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома.
В мире цена годового курса с применением «Экулизумаба» достигает 45 млн рублей, в России стоимость лечения одного пациента с пароксизмальной ночной гемоглобинурии составляла 26-27 млн рублей в год, а с атипичным гемолитико-уремическим синдромом – 35-37 млн рублей.
Как сообщает Министерство промышленности и торговли России, наша страна стала единственной в мире, сумевшей наладить выпуск биоаналога препарата «Ээкулизумаб» полного цикла, включая производство субстанции. Проект реализуется на производственной площадке компании «Генериум». Компания-производитель вела разработку лекарственного препарата в течение пяти лет.
Созданный препарат будет на 25 процентов дешевле оригинала.
ИСТОЧНИК KP.RU