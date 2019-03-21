2019-03-21T20:53:50+03:00
Общество

Биоаналог одного из самых дорогостоящих препаратов в мире будет производиться во Владимирской области

Выпускать лекарство будет завод "Генериум"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Речь идет о препарате «Экулизумаб». Он применяется для лечения редких заболеваний – пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома.

В мире цена годового курса с применением «Экулизумаба» достигает 45 млн рублей, в России стоимость лечения одного пациента с пароксизмальной ночной гемоглобинурии составляла 26-27 млн рублей в год, а с атипичным гемолитико-уремическим синдромом – 35-37 млн рублей.

Как сообщает Министерство промышленности и торговли России, наша страна стала единственной в мире, сумевшей наладить выпуск биоаналога препарата «Ээкулизумаб» полного цикла, включая производство субстанции. Проект реализуется на производственной площадке компании «Генериум». Компания-производитель вела разработку лекарственного препарата в течение пяти лет.

Созданный препарат будет на 25 процентов дешевле оригинала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки