2019-03-21T11:17:53+03:00
Происшествия

Муромский «закладчик» получил 9 лет особого режима

У него нашли больше 50 граммов наркотиков
Вероника ПАНИНА
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Очередной наркодилер, занимавшийся распространением наркотиков через «закладки», был арестован в Муроме в октябре прошлого года. Как сообщает прокуратура, некий местный житель решил подзаработать и не придумал ничего лучше, чем найти через интернет «работу» по распространению наркотиков.

Он в соцсети получал от своего «шефа»-оператора описание места, где находится оптовая партия наркотиков, забирал ее там, дома делил на более мелкие порции и раскладывал в определенных местах Мурома в тайниках. Записав адреса «закладок» и даже сделав их фотографии, он отсылал полный отчет оператору - руководителю наркосети. После отчета приходили деньги на карту.

В очередной раз наркодилер забрал партию наркотиков 20 октября. Там было больше 50 граммов сильнодействующего вещества. Часть он поделил на дозы и раскидал по тайникам, а остальное хранил дома, когда 22 октября его арестовала полиция.

Наркодилер во всем быстро признался и сдал своего «работодателя». Суд также учел наличие у него маленького ребенка. Однако даже при всех этих обстоятельствах приговор - 9 лет лишения свободы в колонии особого режима. Суд учел в том числе рецидив особо опасного преступления.

Полиция напоминает: в интернете преступники часть ищут наркодилеров под видом «курьеров». Молодежь покупается на обещание легких высоких заработков, не думая о том, что даже одна «закладка» чревата серьезным тюремным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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