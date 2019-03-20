2019-03-20T10:18:21+03:00
Звезды

Алексей Молдалиев выпустил новый диск «Блуждающие звезды»

21 марта владимирцы смогут познакомиться с новинками творчества исполнителя
Ирина Начарова
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..Фото: Ирина Начарова
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В новый альбом вошли 9 песен, большинство из них, по признанию музыканта – лирические. Владимирская публика давно любит творчество Алексея Молдалиева, который отличается неповторимым, искренним и романтическим почерком.

- Все музыкальные треки я записывал со звукорежиссером Евгением Дмитриевым, именно с ним я работаю над альбомами в последние годы. Записать даже одну песню труднее, чем дать большой сольный концерт. Это очень трудоемкая работа, требующая сосредоточенности и максимального самовыражения. Музыку ко всем песням я написал сам на стихи питерского поэта Юрия Баладжарова. В альбоме есть песня, которую уже знает владимирский зритель – «Снегом замело», - поделился с нами Алексей Молдалиев.

Кстати, Юрий Баладжаров приедет на презентацию альбома «Блуждающие звезды». Это один из немногих поэтов Санкт-Петербурга, чья лирика ложится на музыку и входит в репертуар таких звезд, как Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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