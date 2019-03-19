Во Владимирской области может появиться еще один национальный парк
Департамент природопользования администрации Владимирской области сообщил о возможности создания в Селивановском районе нового национального парка. Его предполагается создать в бассейне рек Колпь, Кестромка и Терух. Предполагаемая площадь парка составит 40 тысяч гектар.
60% нового нацпарка может составит лесная зона. Еще 20% - сельхозугодия и 20% - земли населенных пунктов. В границы парка войдет 22 населенных пункта, в том числе районный центр Красная Горбатка.
Создание национального парка предусматривает:
- ограничение экономической и хозяйственной деятельности;
- изъятие из гражданского оборота земель;
- взимание платы за нахождение на территории национального парка;
- реконструкцию ЛЭП и газопроводов.
ИСТОЧНИК KP.RU