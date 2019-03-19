Во Владимирской области может появиться еще один национальный парк

19 Март 15:33 2019-03-19T15:33:24+03:00

Его планируют создать в Селиванвском районе

Изменить размер текста: A A

Департамент природопользования администрации Владимирской области сообщил о возможности создания в Селивановском районе нового национального парка. Его предполагается создать в бассейне рек Колпь, Кестромка и Терух. Предполагаемая площадь парка составит 40 тысяч гектар.

60% нового нацпарка может составит лесная зона. Еще 20% - сельхозугодия и 20% - земли населенных пунктов. В границы парка войдет 22 населенных пункта, в том числе районный центр Красная Горбатка.

Создание национального парка предусматривает:

- ограничение экономической и хозяйственной деятельности;

- изъятие из гражданского оборота земель;

- взимание платы за нахождение на территории национального парка;

- реконструкцию ЛЭП и газопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU