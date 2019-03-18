Во Владимирскую область на неделю детской книги приедет Андрей Усачев

18 Март 12:55 2019-03-18T12:55:34+03:00

А также Александр Пинегин и Галина Дядина

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Ежегодно в последние дни марта в библиотеках нашей страны проводится Неделя детской книги. Во Владимирской области торжественный концерт состоится в областной филармонии при поддержке областной библиотеки для детей и молодежи.

24 марта в 11.00 во Владимире высадится целый творческий десант: Андрей Усачёв — писатель, поэт, драматург, сценарист, автор более 100 детских книг; Александр Пинегин — композитор, автор и исполнитель замечательных песен, которые любят не только дети, но и взрослые; Галина Дядина — поэт, писатель.

Бесплатные билеты можно получить во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи в корпусе на улице Мира, 51. Для бронирования билетов, необходимо заполнить форму заявки на сайте http://www.detmobib.ru. Подробности по телефону: 8(4922)33-37-00 (доб. 108).

ИСТОЧНИК KP.RU