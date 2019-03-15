2019-03-15T16:05:10+03:00
Общество

Tele2 предлагает ивановцам выбрать другие правила на телеком-рынке

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о начале масштабной коммуникационной кампании в Ивановском регионе. В преддверии коммерческого запуска сети оператора жители познакомятся с брендом Tele2, выберут другие правила в сфере мобильной связи и получат сертификаты с уникальным предложением при подключении.

В Ивановской области Tele2 запускает масштабную коммуникационную кампанию «Выбирайте другие правила», в рамках которой расскажет жителям о наличии альтернативы на телеком-рынке региона. Воплощая концепцию «Другие правила», оператор выступает против сложившихся и часто навязанных рыночных порядков, стоит на стороне клиентов, ведет честную и открытую коммуникацию и дает возможность пользователям выбирать действительно необходимые услуги и сервисы, отражающие их стиль жизни.

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С 15 по 28 марта на площадках оператора, открытых во всех крупных торговых центрах Иванова, а также на сайте другиеправила.рф жители смогут проголосовать за другие правила Tele2 и получить сертификат с уникальным предложением на услуги связи. Пользователи получат электронную версию сертификата удобным для них способом – в виде сообщения на телефон или по электронной почте. Со дня запуска сети оператора в регионе, 28 марта, сертификат можно активировать при подключении к сети Tele2. Для этого необходимо набрать полученный промокод в виде USSD-команды на своем смартфоне.

В ТЦ «Тополь» будет расположена главная промоплощадка оператора с интерактивной стеной. Здесь в режиме реального времени компания покажет количество ивановцев, уже сделавших свой выбор в пользу других правил Tele2 и получивших сертификат, а также их фотографии. Кроме того, будет открыта фотозона, где все желающие проголосуют и получат свой уникальный промокод с предложением от Tele2, которое доступно при подключении. Для всех посетителей оператор организует зону отдыха, где можно также подзарядить гаджет.

29 марта в 21:30 на пяти разных площадках в центре города для жителей будет запущен салют. А все три дня после запуска сети – с 29 по 31 марта, в ТЦ «Тополь» ивановцев ждет шоу по другим правилам: музыкальные и stand up выступления, диджей-сеты, конкурсы, подарки и многое другое. Интересно, что жители смогут назначить правила и порядок выступления артистов. На специальном пульте, установленном в торговом центре, гости определят расписание выступлений, оформление сцены и спецэффекты.

Сергей Тимонин, директор ярославского и ивановского филиалов Tele2:

«28 марта сеть Tele2 в Иванове будет запущена в коммерческую эксплуатацию. В поддержку запуска мы рады объявить о старте коммуникационной кампании, в рамках которой призовем ивановцев выбрать другие правила. Tele2 продемонстрирует, что альтернатива сложившимся рыночным практикам существует, и предложит людям именно то, что они хотят получить. С сегодняшнего дня любой житель Ивановской области может подтвердить свое желание сделать выбор и получить уникальное предложение. Мы уверены, что с приходом Tele2 в Ивановский регион у жителей появится множество новых возможностей для общения и воплощения собственного стиля жизни».

Оператор Tele2 завоевал доверие и стал любимым для более чем 42,3 млн абонентов в 65 регионах страны. По итогам 2018 года компания с большим отрывом лидирует в телеком-отрасли по доле пользователей, готовых рекомендовать услуги оператора (индекс NPS).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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