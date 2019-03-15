Владимирцам предлагают поучаствовать в конкурсе "театральных" фотографий
Для участия нужно всего лишь найти снимок, сделанный в кукольном театре
фото с официального сайта театра кукол
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Владимирский областной театр кукол в преддверии своего юбилея проводит конкурс «Куда уходит детство».
Этот конкурс театр кукол объявил, чтобы вспомнить все годы своей работы. Если у вас сохранились фотографии,на которых запечатлено посещение спектаклей и других мероприятий во Владимирском областном театре кукол с 1969 по 2019 год, вы можете принять участие в конкурсе.
Подробнее с его условиями можно познакомиться на нашем сайте театра. Не забудьте подписать ваши фотографии, самые интересные из них получат призы, а театр обязательно расскажет истории владимирцев на страницах сайта и соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU