2019-03-15T14:40:26+03:00
Общество

Владимирцам предлагают поучаствовать в конкурсе "театральных" фотографий

Для участия нужно всего лишь найти снимок, сделанный в кукольном театре
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта театра куколфото с официального сайта театра кукол
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Владимирский областной театр кукол в преддверии своего юбилея проводит конкурс «Куда уходит детство».

Этот конкурс театр кукол объявил, чтобы вспомнить все годы своей работы. Если у вас сохранились фотографии,на которых запечатлено посещение спектаклей и других мероприятий во Владимирском областном театре кукол с 1969 по 2019 год, вы можете принять участие в конкурсе.

Подробнее с его условиями можно познакомиться на нашем сайте театра. Не забудьте подписать ваши фотографии, самые интересные из них получат призы, а театр обязательно расскажет истории владимирцев на страницах сайта и соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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