Промсвязьбанк и Ростовская область договорились о сотрудничестве

13 Март 09:49 2019-03-13T09:49:44+03:00

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В Ростове-на-Дону состоялась встреча главы региона Василия Голубева и председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Между банком и Ростовской областью заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Подписанный документ дополняет и расширяет ранее достигнутые договоренности. Стороны обсудили возможность совместной реализации инфраструктурных и социальных проектов в регионе, а также договорились об участии банка в программах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того банк намерен усилить работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, работающими на территории области.

«Ростовская область – это приоритетный регион для финансирования проектов и предприятий. Банк присутствует не только в столице области, но и практически во всех крупных городах. Мы видим рост объемов бизнеса и потому рассматриваем возможность расширения своей сети и открытия новых офисов с учетом их доступности и удобства для клиентов», — отметил Петр Фрадков.

«У Промсвязьбанка сильные позиции, он хорошо себя зарекомендовал на территории Донского края. Для нас это надежный партнер и союзник в реализации программ социально-экономического развития региона. Сегодня мы обсудили некоторые направления деятельности, которые будут оформлены в виде совместной дорожной карты, после чего мы сможем приступить к реализации проектов», — заявил Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU