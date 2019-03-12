Владимирские спортсмены завоевали 9 медалей на первенстве и чемпионате по пауэрлифтингу

12 Март 14:12 2019-03-12T14:12:22+03:00

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Спортсмены Владимирской области выиграли 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на первенстве и чемпионате России по пауэрлифтингу в Москве.

Артём Слонов выступал в весовой категории «свыше 120 кг» и показал результат 515 кг. Сумма троеборья Дмитрия Степанова составила 497 кг, а Дениса Стольникова – 483 кг. Также Денис установил новый рекорд России среди юношей в жиме лежа с результатом 135,5 кг. По итогам турнира юноши заняли третье место в общекомандном зачёте.

В категории «юниоры и юниорки до 23 лет» выступали студенты ВлГУ. Егор Хлебущёв стал вторым с результатом 690 кг. Мария Забелина и Екатерина Назарова заняли первое и второе места. Забелина выступала в весовой категории «до 47 кг» и выиграла с результатом 308,5 кг, установив при этом два рекорда России: в приседаниях (110,5 кг) и в становой тяге (138 кг). Команда юниорок завоевала второе место.

В чемпионате России золотую медаль в весовой категории «57 кг» выиграла Инна Филимонова с результатом 425 кг. Андрей Костенко завоевал «бронзу» с результатом 682,5 кг. Марина Штырова выполнила норматив Мастера спорта, показав общий результат 270 кг. Женская команда заняла третье место.

Марина Забелина, Егор Хлебущёв и Инна Филимонова отобрались на первенство и чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, которые пройдут в июне в Швеции.

Екатерина Назарова, Дмитрий Степанов и Андрей Костенко отправятся на первенство и чемпионат Европы, которые состоятся в ноябре в Литве.

ИСТОЧНИК KP.RU