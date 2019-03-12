2019-03-12T14:12:22+03:00
Спорт

Владимирские спортсмены завоевали 9 медалей на первенстве и чемпионате по пауэрлифтингу

Владимирскую область представляли 14 атлетов из Владимира, Коврова, Суздальского и Собинского районов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:

Спортсмены Владимирской области выиграли 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на первенстве и чемпионате России по пауэрлифтингу в Москве.

Артём Слонов выступал в весовой категории «свыше 120 кг» и показал результат 515 кг. Сумма троеборья Дмитрия Степанова составила 497 кг, а Дениса Стольникова – 483 кг. Также Денис установил новый рекорд России среди юношей в жиме лежа с результатом 135,5 кг. По итогам турнира юноши заняли третье место в общекомандном зачёте.

В категории «юниоры и юниорки до 23 лет» выступали студенты ВлГУ. Егор Хлебущёв стал вторым с результатом 690 кг. Мария Забелина и Екатерина Назарова заняли первое и второе места. Забелина выступала в весовой категории «до 47 кг» и выиграла с результатом 308,5 кг, установив при этом два рекорда России: в приседаниях (110,5 кг) и в становой тяге (138 кг). Команда юниорок завоевала второе место.

В чемпионате России золотую медаль в весовой категории «57 кг» выиграла Инна Филимонова с результатом 425 кг. Андрей Костенко завоевал «бронзу» с результатом 682,5 кг. Марина Штырова выполнила норматив Мастера спорта, показав общий результат 270 кг. Женская команда заняла третье место.

Марина Забелина, Егор Хлебущёв и Инна Филимонова отобрались на первенство и чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, которые пройдут в июне в Швеции.

Екатерина Назарова, Дмитрий Степанов и Андрей Костенко отправятся на первенство и чемпионат Европы, которые состоятся в ноябре в Литве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки