2019-03-11T14:04:59+03:00
Звезды

Владимирский театр драмы присоединится к акции "Культурный минимум"

В акции по всей России примут участие 65 тысяч зрителей
Алексей СУХОВ
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С 25 по 29 марта во всех регионах страны пройдет II Всероссийская акция «Культурный минимум». Она даст возможность зрителям бесплатно посетить спектакли, экскурсии, выставки и встречи с театральными деятелями. Владимирский академический театр драмы стал активным участником этой акции.

25 марта в 16.00 откроется выставка в рамках проекта «Магия театра: путешествие во времени» Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина.

26 марта в 17.00 для творческой молодежи области, их преподавателей и родителей в театре драмы пройдет открытая репетиция спектакля в рамках творческого проекта «Владимирская драма из века в век». Этот творческий проект – настоящее путешествие во времени из 19 века до наших дней. Автор проекта – сценография, музыкальное оформление, композиция и режиссура – Владимир Кузнецов.

27 марта в 10.00 – в Институте искусств и художественного образования ВлГУ состоится научно-практическая конференция по теме: «Театральное искусство в контексте современной культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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