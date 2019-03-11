Владимирский театр драмы присоединится к акции "Культурный минимум"
С 25 по 29 марта во всех регионах страны пройдет II Всероссийская акция «Культурный минимум». Она даст возможность зрителям бесплатно посетить спектакли, экскурсии, выставки и встречи с театральными деятелями. Владимирский академический театр драмы стал активным участником этой акции.
25 марта в 16.00 откроется выставка в рамках проекта «Магия театра: путешествие во времени» Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина.
26 марта в 17.00 для творческой молодежи области, их преподавателей и родителей в театре драмы пройдет открытая репетиция спектакля в рамках творческого проекта «Владимирская драма из века в век». Этот творческий проект – настоящее путешествие во времени из 19 века до наших дней. Автор проекта – сценография, музыкальное оформление, композиция и режиссура – Владимир Кузнецов.
27 марта в 10.00 – в Институте искусств и художественного образования ВлГУ состоится научно-практическая конференция по теме: «Театральное искусство в контексте современной культуры».
ИСТОЧНИК KP.RU