2019-02-11T11:09:42+03:00
Происшествия

Ковровские пожарные спасли пенсионера

Пожар в него квартире случился из-за непотушенной сигареты
Артём Черепанов
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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10 февраля вечером около 17.53 в ковровскую пожарную часть позвонили взволнованные жители старого многоквартирного дома № 3 на улице Белинского. Они сообщили, что из квартиры на третьем этаже доносится резкий запах дыма. Приехавшие на место происшествия пожарные разделились на две команды: часть из них пошла вскрывать дверь, остальные поставили лестницу и готовились подниматься. Неожиданно в окне мелькнула фигура мужчины.

Зайдя в квартиру, пожарные нашли пожилого хозяина дома 1941 года рождения. Спасатели надели на него дыхательный аппарат а вывели на свежий воздух. Оттуда его забрали врачи.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, пожар случился из-за непотушенной сигареты. На кухне сгорело два квадратных метра напольного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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