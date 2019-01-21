2019-01-21T16:35:22+03:00
Происшествия

Троих жителей Нижегородской области осудили за торговлю наркотиками в Муроме

Один из них в момент преступления был несовершеннолетним
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области осудили троих 18-летних жителей Нижегородской области по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

4 марта 2018 года троица из города Арзамаса, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, на автомобиле прибыли в Муром. На территории одного из гаражно-строительных кооперативов они разложили несколько десятков "закладок" с наркотическими смесями общим весом более 75 граммов. В этот момент их и поймали. Курьеры не успели отправить фото и координаты нахождения "закладок" в соцсети.

В Следкоме выяснили, что молодые люди учились в колледже города Арзамаса, воспитываются в благополучных семьях, имели высокие достижения в учебе, награды и поощрения за участие в олимпиадах, но захотели "зарабатывать" на незаконном обороте наркотиков.

В итоге молодым людям дали реальные сроки в исправительной колонии строгого режима – одному 7 лет, второму – 5, третьему - 3,5 года.

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