2019-01-18T15:06:26+03:00
Происшествия

В Муромской коммуналке мужчина зарезал знакомого и четыре дня жил с трупом

Убийца и жертва не поделили даму сердца
Сергей МОРКОВКИН
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Вечером 5 января в коммуналке в Муроме 29-летний мужчина убил хозяина комнаты. Труп убитого через четыре дня нашел участковый. Подозреваемый был задержан, Следственный комитет по Владимирской области возбудил против него уголовное дело.

Ведомство сообщает, что 29-летний обвиняемый жил как "перекати-поле", разъезжая по разным городам. Около полугода назад он приехал в Муром, 58-летний знакомый разрешил ему пожить с ним в коммуналке. Вместе товарищи собирали металлом, деньги тратили на еду и спиртное.

5 января вечером к мужчинам зашла в гости знакомая. Товарищи выпили и поспорили, к кому из них более расположена дама. Тогда 58-летний хозяин грубо высказался в адрес женщины, после чего его более молодой приятель схватился за нож и несколько раз пырнул им обидчика.

Мужчина был жив, но собутыльники оставили его без помощи и легли спать. Утром женщина нашла бездыханное тело и скрылась, а 29-летний подозреваемый жил с трупом в комнате еще четыре дня.

9 января местный участковый проводил обход по комнатам людей, склонным к противоправному поведению и нашел труп хозяина жилплощади. Обвиняемого заключили под стражу.

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