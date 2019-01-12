Безработный в Муроме ограбил манекен

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-12T18:46:47+03:00

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"Ограбление века" произошло в одном из вещевых магазинов Мурома. 8 января в дежурную часть муромской полиции поступило заявление от 34-летней владелицы магазина о том, что кто-то средь бела дня стащил с манекена, стоявшего у входа в магазин, куртку. Цена вещи, между прочим, 8000 рублей!

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, муромские оперативники быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный жителй - безработный и, видимо, замерзший. Впрочем, куртку он носить не стал - женская, а продал, а деньги успел прогулять.

Теперь на него заведено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.