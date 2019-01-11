Юных владимирцев приглашают "поиграть в богатырей"

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-11T13:49:36+03:00

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17 января Библиотека семейного чтения (ул.Егорова. 10) приглашает детей дошкольного и младшего школьного возраста на игру-путешествие «Русь богатырская».

Следуя указаниям надписей на богатырском камне, ребята отправятся в путешествие по страницам былин. Дети познакомятся с самыми популярными героями русского богатырского эпоса: Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, Святогором и другими. С помощью видеопрезентации ребята узнают о снаряжении богатырей, вспомнят пословицы, связанные с героями русских былин, соберут «богатырские» пазлы.

В завершение маленькие путешественники в игровой форме «помогут» богатырям собраться в путь, попробуют узнать героев былин по описанию и ответят на вопросы викторины «Верю - не верю».

Начало - в10.30. Вход - свободный.