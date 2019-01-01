Ковровчанку обокрал собственный кот
Он съел рыбу и мясной фарш
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В середине весны 2018 года в ковровскую полицию обратилась жительница Коврова, заявившая об исчезновении продуктов из холодильника. Домохозяйка рассказала, что кто-то похитил ее мясной фарш и своровал рыбу, размораживавшуюся в раковине.
Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что приехавшие на место преступления полицейские в одной из комнат нашли остатки рыбы, а под кроватью обнаружили кота, умывавшегося от чешуи.
Позже хозяйка вспомнила, что фарш пустила на котлеты для гостей.