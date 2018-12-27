Артем Дзюба подарил щенка юной болельщице из Мурома

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-27T14:04:52+03:00

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Под Новый год исполняются самые волшебные и добрые мечты. Девятилетней Саше из Мурома подарили щенка, да не родители, а футбольный клуб "Зенит".

Дело в том, что 4 ноября юная болельщица посетила матч "Зенита" и "Ахмата". Пришла она туда не с пустыми руками, а с плакатом, на котором было написано: "Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка". «Зенит» победил, но не усилиями Дзюбы, а пенальти и единственным голом Маркизио.

В Сашиной коллекции мягких игрушек – Шатик, Дриуссик, Луник и МаркизикФото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, девочка расстроилась, что ее мечта не сбылась. Плакат был настолько трогательным, что питерская "Комсомолка" обратилась к клубу, а потом разыскала и саму девочку.

Артем Дзюба сам приехать не смог, зато отправил вместо себя волшебного льва, с которым он обнимается перед каждой игрой.

К щенку – шпицу Дзюбику, который еще недавно жил в приюте «Островок надежды», – Саше вручили собачий корм. «Комсомолка» подарила юной фанатке книги со сказками. А сама Саша передала любимым спортсменам – Дзюбе, Шатову и Семаку – бейсболки с символикой родного города Мурома.