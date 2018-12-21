2018-12-21T16:20:39+03:00
Общество

Во Владимирской области записаться к врачу теперь можно через мобильное приложение

Пока система работает только на телефонах с платформой Android
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимирской области заработала электронная регистратура в виде мобильного приложения на телефоне. Скачать приложение электронной регистратуры 2dr.ru можно через официальный магазин приложений Google Play, а также по ссылкам, размещенным на портале регистратура33.рф и на сайте Медицинского информационно-аналитического центра miac33.ru.

В мобильном приложении 2dr.ru регистрируется личный кабинет пациента. В дальнейшем с помощью этого электронного сервиса можно будет не только записаться к врачу, но и получить оперативный доступ к информации о своих посещениях медицинских специалистов. Это ликвидирует проблему «приписок», когда поликлиники вписывали в историю пациента посещения специалистов, которых на самом деле не было, и предоставляли эти сведения в фонд ОМС.

Пока такое приложение разработано только для телефонов с платформой Android. В департаменте здравоохранения Владимирской области обещают, что в ближайшее время будет также разработано мобильное приложение 2dr.ru на базе операционной системы iOS.

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