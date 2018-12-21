В Муроме поймали криптовалютчика, пытавшегося "намайнить" себе деньжат за счет госсайтов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-21T10:50:30+03:00

Хакера посадят на год и восемь месяцев

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УФСБ России по Владимирской области сообщает, что в Муроме осудили 42-летнего хакера, пытавшегося с помощью компьютерных программ "намайнить" себе биткойнов.

В январе 2017 года он установил для этого специальные программы на личный компьютер. После этого хакер получил доступ к серверам государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов РФ. После этого он начал потихоньку делать криптовалюту. В начале 2018 года ФСБ вышло на преступника и в мае завело уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ.

На днях Муромский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.