Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков

18 Дек. 16:56 2018-12-18T16:57:27+03:00

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17 декабря 2018 года заместителем директора департамента строительства и архитектуры Владимирской области назначен Сергей Боков. Он также будет возглавлять отдел по контролю и надзору за долевым участием в строительстве.

Сергей Боков родился в 1956 году в селе Родничок Саратовской области, в 1978 году закончил Владимирский политехнический институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал инженером кафедры строительных конструкций Владимирского политехнического института. Затем был главным инженером и командиром Владимирского областного студенческого отряда, работал в областном комитете ВЛКСМ и Владимирском агропромышленном союзе.

С 1991 года работал на руководящих должностях в комитете по продовольствию и развитию агропромышленного комплекса области, департаменте сельского хозяйства и продовольствия. С 2001 года заместитель директора, год спустя – директор департамента строительства и архитектуры. Эту должность занимал до 2013 года.