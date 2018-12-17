В Камешково открыли кинозал

17 Дек. 14:05 2018-12-17T14:06:27+03:00

В новогодние праздники там будут показывать фильмы, недавно вышедшие на экраны

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На днях состоялось торжественное открытие обновлённого кинозала в Районном Доме культуры «13 Октябрь» города Камешково. На грант, выделенный Фондом кино, было закуплено новейшее оборудование. Для показов приобрели цифровой проектор, звуковые системы, огромный экран с серебряным напылением.

У камешковцев теперь появилась возможность посмотреть фильмы прямо в день всероссийских премьер в формате 2D и 3D (кстати, 3D очки для просмотров будут выдаваться бесплатно).

Особые подарки гостям подготовили артисты ДК — они исполнили известные песни из кинофильмов и зажигательные танцы. Затем зрителям показали возможности новой аппаратуры — продемонстрировали ролики в 2D и 3D форматах, а вечером зрители наслаждались просмотром новых блокбастеров «Аквамен» и «Хроники хищных городов».

Все новогодние каникулы с 1 по 8 января кинозал будет показывать новинки — «Полицейский с Рублёвки, Новогодний беспредел», «Елки Последние», мультики — «Гринч», «Три богатыря и наследница престола» и многое другое.