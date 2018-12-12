В Муром привезли легкие курильщика и печень алкоголика

12 Дек. 13:15 2018-12-12T13:15:05+03:00

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В Муром привезли 2 проекта: Императорский анатомический музей представит “Архивы Кунсткамеры”, а Санкт-Петербургский институт оптики покажет «Картины-призраки».

«Архивы Кунсткамеры» делится на 3 части: патология органов человека, врожденные уродства человека и «шутки природы» в мире животных. Выставка имеет историческую ценность, многие экспонаты связаны с известными историческими личностями и самому старому из них уже 263 года. Также ней можно увидеть: печень алкоголика, лёгкое курильщика и многое другое.

Голография – любимый спецэффект мастеров иллюзии. И действительно, сложно не удивляться, когда без освещения на стене висит квадрат из черного стекла, а стоит включить специальную лампочку – и мы видим объемное изображение предмета, который, казалось бы, можно потрогать рукой, но это всего лишь обман зрения! Посетители смогут увидеть экспонаты главных музеев страны, которые категорически нельзя вывозить. При этом они будут выглядеть как настоящие, но под стеклом!

Успейте увидеть до 20 января!