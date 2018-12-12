2018-12-12T12:53:36+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело за разбитую мемориальную доску

Варвары пока не найдены
Артем Бердник
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10 декабря в Гусь-Хрустальном случилось знаковое событие. На центральном улице торжественно установили мемориальную доску в честь столетия со дня рождения Александра Исаевич Солженицына.

Спустя сутки обнаружилось, что кто-то варварски разбил доску. В полиции тогда подтвердили, что к ним было обращение и на место выехала оперативная группа. Уже сегодня было возбуждено уголовное дело и выявлены некоторые факты.

На данный момент полицейские проводят комплекс мероприятий для установления личностей, разбивших доску. Пока они не найдены, но оказалось, что “засветились” на камерах видеонаблюдения, - заявили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

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