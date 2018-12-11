2018-12-11T10:54:23+03:00
Общество

Во Владимире такси въехало на остановку

Пассажиру такси стало плохо
Артём Черепанов
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..Фото: Артём Черепанов
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11 декабря около 9.30 на остановке "Площадь Победы" на пересечении улицы Чайковского и проспекта Ленина произошла авария. На повороте у пешеходного перехода такси "Рено" врезалось в легковушку "Опель". От удара такси выбросило на тротуар. Машина вылетела практически на остановку.

. Фото: Артём Черепанов

.Фото: Артём Черепанов

Фото: Артём Черепанов

Очевидцы случившегося рассказали, что обошлось без жертв. При этом, одному из участников ДТП стало плохо. Очевидцы аварии говорят, что у пассажира такси упало давление. Ему оказывают помощь врачи скорой помощи.

. Фото: Артём Черепанов

.Фото: Артём Черепанов

Фото: Артём Черепанов

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