В музее-заповеднике "Александровская слобода" покажут уникальные ткани 19-20 веков

СЕГОДНЯ 18:50 2018-12-06T18:50:44+03:00

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Музей-заповедник «Александровская слобода» начал подготовку к своему 100-летнему юбилею. Первым из выставочных проектов стал «Барановский бренд – всегда в тренде!».

В собрании музея-заповедника особое место занимает коллекция набивных тканей XIX – XX веков. Яркие, стильные и очень модные ситцы и платки, выполненные в технике вытравки по ярко окрашенному фону, стали символами отечественного ткачества. Их выпускали в Александровском уезде на мануфактурах купцов Барановых. Сегодня сформирована уникальная коллекция, которая насчитывает более 2000 предметов.

Выставка рассказывает о развитии легендарного бренда в XX и XXI столетиях. Кроме того, для современных художников барановский бренд – источник вдохновения. Именно поэтому партнёрами проекта стали известный московский дизайнер, художник-керамист Вадим Сташкевич и кольчугинское творческое объединение «Шёлковая коллекция». Ими специально для выставки были созданы эксклюзивные арт-объекты, которые широкой публике будут показаны впервые.